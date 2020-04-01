В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила группу интернет-агитаторов, которые за деньги страны-агрессора России распространяли фейки о коронавирусе COVID-19.

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Такой контент размещали в украинском сегменте Facebook. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оперативники установили, что два человека выполняли заказы из России по публикации ложной информации о распространении коронавируса. Задачей было причинение паники, дискредитация действий властей и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

В Киеве разоблачили агитаторов, которые за деньги России распространяли фейки о коронавирусе СБУ

Для распространения фейков о COVID-19 они использовали сеть бот-аккаунтов, а недостоверные данные брали из запрещенных российских соцсетей. Задачи заказчики давали через закрытую группу в "Вконтакте", где исполнители и отчитывались о своей работе. Средства поступали из кошельков электронных платежных систем России с максимальной анонимностью.

Разоблаченные жители Киева признали вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах, начали способствовать выявлению лиц "кураторов". Начались мероприятия для установления заказчиков и других вероятных сообщников интернет-агитаторов.

В Киеве разоблачили агитаторов, которые за деньги России распространяли фейки о коронавирусе СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 1 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составила 669.

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