"Атаковали" прокуратуру: в Киеве разгорелись стычки из-за незаконной добычи песка. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 31 января, под прокуратурой Голосеевского района активисты устроили мирный митинг против незаконной добычи песка фирмой "Мостобуд" в районе промзоны на станции метро "Выдубичи" и получили беспрецедентную реакцию правоохранителей.

Глава ведомства Артем Ясь вместо того, чтобы выслушать требования борцов с песчаным браконьерством, вызвал на место событий патрули полиции и озвучил угрозы. Разгорелись стычки: активистов заблокировали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Подробностями поделился один из участников акции, правозащитник ОО "Стоп коррупции" Александр Золотнюк. "Сотрудники прокуратуры заявили, что против меня откроют уголовное производство по ст. 194. Речь идет о якобы организации силового захвата прокуратуры. Затем следователь начал говорить о статье "Хулиганство". Мы шокированы, ведь проводили мирную акцию. А вместо того, чтобы выйти и пообщаться с общественными активистами, главный прокурор района натравил на нас полицию и обвинил в преступлении", – возмутился он.

В Киеве разгорелись стычки из-за незаконной добычи песка Стоп Коррупции

В Киеве прокуратура натравила патруль на активистов Скриншот из видео

По словам активистов, сотрудники прокуратуры попросту испугались сопротивления общественности. Кроме того, именно Золотнюк ранее подвергся нападению со стороны охраны незаконной точки добычи на Выдубичах. Тогда нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с документами и деньгами. А сам Золотнюк получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.

"Теперь понятно, почему полиция не выезжает на нелегальные точки добычи. Похоже, есть более важные деле и настоящие хулиганы", – резюмировал после увиденного Золотнюк. По его словам, улицу заполонили "бобики". Также полицейские говорили о приезде "старшего".

Как сообщал OBOZREVATEL:

ПАО "Мостобуд", председателем наблюдательного совета которого является экс-регионал и нардеп VII созыва Владимир Продивус, неоднократно фигурировало в скандалах с "титушками".

22 декабря "титушки" "Мостобуда" разгромили пикет активистов, которые пришли на место намыва песка протестовать против браконьерской добычи ресурса.

17 января активисты сообщили, что скандальная компания "Мостобуд" продолжает намывать и вывозить песок с берегов Днепра на Выдубичах в Киеве, несмотря на арест техники и расторжение договора аренды земельного участка.

24 января в Киеве "титушки" напали на журналистов, снимавших материал о том, как в столице крадут песок. Преступники на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили авто представителей медиа, применили аэрозольные баллоны, забрали сумку с деньгами и вещами. Одного пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу, полиция квалифицировала действия преступников, как разбой.

В марте 2019 года стало известно, что компания вопреки законодательству продолжила браконьерскую добычу песка. На протяжении всего года нарушения продолжались.

Кроме того, в мае 2019 финансовому директору скандальной компании ПАО "Мостобуд" Алексею Козловскому прокуратура вручила серьезное подозрение.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram