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26 мая • обновлено в 21:02
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В элитном киевском ЖК расстреляли иностранца: эксклюзивные подробности

  • В Киеве на территории ЖК "Новопечерские Липки" гражданину Черногории выстрелили в живот

  • Пострадавшего госпитализировали

  • Нападавшие подожгли свое авто и скрылись с места происшествия

  • Полиция ввела операцию "Сирена"

  • Разыскиваются двое мужчин возрастом от 30 до 34 лет

14.2т
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В Печерском районе Киева двое неизвестных подстрелили гражданина Черногории, мужчина госпитализирован.

Нападение произошло на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские Липки" на улице Драгомирова. Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

В элитном киевском ЖК расстреляли иностранца: эксклюзивные подробности

Нападавшие подожгли свой автомобиль Smart, а затем скрылись с места происшествия. Один из них получил ожоги лица.

Правоохранители ввели операцию "Сирена". Разыскиваются двое мужчин.

Возраст одного из них 30-45 лет, ростом 180-185 см, худощавого телосложения, с черными волосами и бакенбардами. Он был одет в белый спортивный костюм и черные кроссовки.

Второму нападавшему 35-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. На нем была зеленая спортивная шапка, черный спортивный костюм и белая медицинская маска.

Пострадавшего госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.

В элитном киевском ЖК расстреляли иностранца

В элитном киевском ЖК расстреляли иностранца

Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в квартире обнаружили мертвого гражданина Польши.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Киев
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