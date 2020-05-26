В элитном киевском ЖК расстреляли иностранца: эксклюзивные подробности

Разыскиваются двое мужчин возрастом от 30 до 34 лет

Нападавшие подожгли свое авто и скрылись с места происшествия

В Киеве на территории ЖК "Новопечерские Липки" гражданину Черногории выстрелили в живот

В Печерском районе Киева двое неизвестных подстрелили гражданина Черногории, мужчина госпитализирован.

Нападение произошло на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские Липки" на улице Драгомирова. Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

Нападавшие подожгли свой автомобиль Smart, а затем скрылись с места происшествия. Один из них получил ожоги лица.

Правоохранители ввели операцию "Сирена". Разыскиваются двое мужчин.

Возраст одного из них 30-45 лет, ростом 180-185 см, худощавого телосложения, с черными волосами и бакенбардами. Он был одет в белый спортивный костюм и черные кроссовки.

Второму нападавшему 35-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. На нем была зеленая спортивная шапка, черный спортивный костюм и белая медицинская маска.

Пострадавшего госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.

В элитном киевском ЖК расстреляли иностранца Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в квартире обнаружили мертвого гражданина Польши.

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