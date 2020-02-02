В Киеве расстреляли хирурга: озвучены приметы подозреваемого в убийстве

Киевская полиция разыскивает по подозрению в убийстве хирурга Андрея Сотника мужчину в возрасте 30-35 лет с бородой.
Как передает УНН со ссылкой на правоохранителей, рост мужчины составляет около 170-175 см. Его внешность описывают как кавказскую.
"Среднего телосложения, одет в черные джинсы, куртку и кепку. При себе может иметь короткоствольное огнестрельное оружие", – сказано в сообщении.
По словам правоохранителей, виновнику грозит до 15-лет тюрьмы.
В центре Киева убили врача Андрея Сотника
Полиция Киева
В центре Киева убили врача Андрея Сотника
Полиция Киева
В центре Киева убили врача Андрея Сотника
Полиция Киева
Как писал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось видео момента убийства Сотника. Выяснилось, что мужчина был родом из Донецка и работал в Киеве с 2014 года.
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