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/Криминал

В Киеве раскрыли наглую схему воровства посреди улиц: что известно

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В центре Киева дуэт воров под предлогом просьбы закурить обворовал пару прохожих. Задержать удалось только одного злоумышленника.

По словам потерпевших, они шли по ул. Большая Васильковская, когда у них попросили сигареты двое парней, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"После этого мужчина понял, что у него нет кошелька. Побежал за молодыми людьми, но смог догнать только одного. Вызвали полицию. Задержанный сначала все отрицал, а потом ему пришло SMS с адресом, где находится кошелек", – пояснили в соцсети.

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Задержанный

Задержанный

Скриншот

У пострадавшего исчезла крупная сумма денег. Задержанного увезли в отделении полиции, также начались поиски его пособника.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве мошенники начали внедрять новую схему обмана с помощью SMS-рассылки на мобильные телефоны. В сообщении говорится о "победе" в розыгрыше и предложении забрать более 200 000 гривен.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Не в "Киеве", а в К У Е В Е! Бандитская зона.
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