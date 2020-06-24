В Киеве работнику, который клал плитку возле дома, выстрелили в голову. Видео 18+

В Киеве работнику, который клал плитку возле дома, выстрелили в голову. Иллюстрация

В Днепровском районе Киева мужчину обвинили в том, что он якобы выстрелил в голову рабочему, который клал плитку у него под домом.

Инцидент произошел 20 июня на улице Энтузиастов, 17. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На днях (20.06) на Энтузиастов, 17, какой-то неадекватный мужик со второго этажа выстрелил в голову рабочему, который у него под домом клал плитку. Неадеквата задержали. Даже был уже суд по мере пресечения, на котором судья вынес вердикт "ночной домашний арест", – говорится в посте.

Пост Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 июня произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы.