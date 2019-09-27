В Киеве полиция задержала мужчину, который пытался обокрасть Владимирский собор.

В Шевченковское УП поступила информация о том, что неизвестный пытался попасть в помещение религиозного учреждения на бульваре Тараса Шевченко, сообщила пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили охранника. Тот рассказал, что ночью услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Он увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. Затем злоумышленник скрылся.

В Киеве пытались обокрасть Владимирский собор полиция Киева

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, который уже был неоднократно судим за совершение краж и хранение наркотических веществ.

По факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (Покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В Киеве милиция задержала мужчину, который пытался обокрасть Владимирский собор полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве, который орудовал в магазинах в центре города. Он обманывал продавцов, забирая товар без его оплаты.

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