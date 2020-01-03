В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и лег на землю отдохнуть: фото с места происшествия

В Шевченковском районе Киева, на улице Тургеневской, пьяный водитель устроил ДТП, а потом вышел из авто и лег на землю, чтобы отдохнуть.

В результате аварии машина мужчины была опрокинута на бок, другой автомобиль получил серьезные механические повреждения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам свидетеля, пьяный водитель за рулем авто Volkswagen врезался в припаркованное Suzuki, а после вышел из салона и лег недалеко на землю. Рядом с местом ДТП патрульные действительно обнаружили мужчину, который не понимал, что случилось и как он оказался в этом месте.

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и лег на землю отдохнуть Патрульная полиция Киева

Так, 57-летний водитель не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался бокового интервала, не справился с управлением и въехал в другое транспортное средство. Мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

В аварии никто не пострадал. На водителя Volkswagen патрульные составили протокол по ч.1.ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и лег на землю отдохнуть Патрульная полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в страшную аварию попал грузовой микроавтобус. В результате погибли два человека.

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