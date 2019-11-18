Пострадала беременная: в Киеве пьяный водитель Uber совершил сразу несколько ДТП

В Шевченковском районе Киева 17 ноября пьяный водитель такси Uber (авто марки Skoda) совершил сразу несколько ДТП. В результате одной из аварий пострадала беременная женщина.

Первый инцидент произошел около 22:30. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, на улице Эстонской пьяный мужчина за рулем авто влетел в другую машину Volkswagen. А после этого, скрываясь с места ДТП, на перекрестке улиц Академика Туполева и Салютной – врезался в автомобили, стоявшие у светофора.

В Киеве пьяный водитель Uber совершил несколько ДТП Киев Оперативный

Вследствие одной из аварий пострадала беременная женщина, которая находилась в Volkswagen. Ее госпитализировали.

Когда пьяного водителя поймали, тот заявил, что "не доверяю я этим вашим", и поехал сдавать анализы к врачу.

В Шевченковском районе Киеве 17 ноября пьяный водитель такси Uber совершил сразу несколько ДТП Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, на улице Зодчих, 13 ноября произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика переехал пожилую женщину.

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