В Киеве пьяный водитель разбил четыре машины: фото и видео ДТП

В Киеве, на Броварском проспекте, нетрезвый водитель стал причиной ДТП с четырьмя автомобилями. Он влетел в универсал Dacia, который, в свою очередь, задел стоящих на перекрестке Chevrolet и Audi.
Как пишет "Информатор", самые сильные повреждения получило авто Dacia и его пассажиры — двух девушек пришлось госпитализировать (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"В результате аварии передняя и задняя части автомобиля оказались смяты, а две девушки-пассажира были госпитализированы с повреждениями головы. Водитель Dacia, несмотря на то, что тоже пострадал, от госпитализации отказался. Водитель ВАЗа, по словам полицейских и участников ДТП, демонстрировал все признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, невнятная речь и неровная ходьба", — сообщили детали в издании.
Dacia
"Информатор"
ВАЗ и Dacia
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
У Chevrolet значительно повреждена передняя часть, но люди в салоне не травмировались. Меньше всего в аварии пострадал водитель Audi.
"Информатор"
Как писал OBOZREVATEL, в ноябре под Киевом, около с. Вита Почтовая, произошло масштабное ДТП при участии шести автомобилей. Авария на несколько часов парализовала движение, поскольку фура перегородила всю полосу трассы.
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