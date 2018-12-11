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/Криминал

В Киеве пьяный водитель разбил четыре машины: фото и видео ДТП

1.1тЧитать материал на украинском

В Киеве, на Броварском проспекте, нетрезвый водитель стал причиной ДТП с четырьмя автомобилями. Он влетел в универсал Dacia, который, в свою очередь, задел стоящих на перекрестке Chevrolet и Audi.

Как пишет "Информатор", самые сильные повреждения получило авто Dacia и его пассажиры — двух девушек пришлось госпитализировать (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"В результате аварии передняя и задняя части автомобиля оказались смяты, а две девушки-пассажира были госпитализированы с повреждениями головы. Водитель Dacia, несмотря на то, что тоже пострадал, от госпитализации отказался. Водитель ВАЗа, по словам полицейских и участников ДТП, демонстрировал все признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, невнятная речь и неровная ходьба", — сообщили детали в издании.

Dacia

Dacia

"Информатор"

Новости
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ВАЗ и Dacia

ВАЗ и Dacia

"Информатор"

В Киеве пьяный водитель разбил четыре машины: фото и видео ДТП

"Информатор"

В Киеве пьяный водитель разбил четыре машины: фото и видео ДТП

"Информатор"

У Chevrolet значительно повреждена передняя часть, но люди в салоне не травмировались. Меньше всего в аварии пострадал водитель Audi.

В Киеве пьяный водитель разбил четыре машины: фото и видео ДТП

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре под Киевом, около с. Вита Почтовая, произошло масштабное ДТП при участии шести автомобилей. Авария на несколько часов парализовала движение, поскольку фура перегородила всю полосу трассы.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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