В Киеве пьяный водитель разбил четыре машины: фото и видео ДТП

В Киеве, на Броварском проспекте, нетрезвый водитель стал причиной ДТП с четырьмя автомобилями. Он влетел в универсал Dacia, который, в свою очередь, задел стоящих на перекрестке Chevrolet и Audi.

Как пишет "Информатор", самые сильные повреждения получило авто Dacia и его пассажиры — двух девушек пришлось госпитализировать (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"В результате аварии передняя и задняя части автомобиля оказались смяты, а две девушки-пассажира были госпитализированы с повреждениями головы. Водитель Dacia, несмотря на то, что тоже пострадал, от госпитализации отказался. Водитель ВАЗа, по словам полицейских и участников ДТП, демонстрировал все признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, невнятная речь и неровная ходьба", — сообщили детали в издании.

Dacia "Информатор"

ВАЗ и Dacia "Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

У Chevrolet значительно повреждена передняя часть, но люди в салоне не травмировались. Меньше всего в аварии пострадал водитель Audi.

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре под Киевом, около с. Вита Почтовая, произошло масштабное ДТП при участии шести автомобилей. Авария на несколько часов парализовала движение, поскольку фура перегородила всю полосу трассы.