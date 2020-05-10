"Я все осознал, братан!" В Киеве пьяный водитель мотоцикла сломал ногу полицейскому. Видео 18+

В воскресенье, 10 мая, в Киеве пьяный водитель на мотоцикле сломал ногу сотруднику полиции.

Происшествие случилось около двух часов ночи на улице Центральной, сообщает "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Скриншот из видео

Правоохранители подали водителю транспортного средства сигнал остановиться. Затем они поняли, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и начали задерживать, но тот попытался сбежать. В результате нарушитель провез на себе полийеского около пяти метров и сломал ему ногу.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, в жутком ДТП на Закарпатье погиб 35-летний сотрудник прокуратуры.

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