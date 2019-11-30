В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто: фото и видео

В субботу, 30 ноября, в Киеве возле Бессарабского рынка нетрезвый водитель автомобиля Mazda на европейских номерах устроил погоню с полицией и спровоцировал два ДТП, в результате чего были повреждены 12 машин.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель уходил от патрульных полицейских и на площади Льва Толстого подставился под удар патрульной Skoda. Затем он продвинулся к Бессарабской площади, где попал ещё в одну аварию. "После второго удара автомобиль Mazda потерял способность двигаться самостоятельно и был покинут экипажем", – сказано в сообщении.

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто

Свидетели рассказали, что пострадали около 12 автомобилей. Водитель и пассажир автомобиля сбежали "волосы назад". Вскоре их задержала полиция.

По данным корреспондента OBOZREVATEL, на место преступления прибыли 6 машин патрульной полиции . Правоохранители с автоматами заблокировали машину.

По данным "Информатора", все началось в 13:00, когда полиция заметила на бульваре Шевченко машину без номерных знаков. Через полчаса они внезапно появились. Полицейские потребовали у водителя остановить авто, но он не отреагировал.

Водителя задержали и увели в неизвестном направлении. Также на место прибыла машина скорой помощи, которая увезла пострадавшего (пассажира Mazda). По словам очевидцев, он лежал без сознания. Также свидетели утверждают, что оба парня, ехавшие в машине, были в состоянии наркотического опьянения.

При этом в полиции рассказали, что в салоне авто обнаружили вещи, в том числе технику, происхождение которых водитель не смог объяснить. По предварительной информации, вещи находятся в розыске, как похищенные. Кроме этого, правоохранители нашли несколько комплектов иностранных номерных знаков.

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто

В Киеве пьяный устроил погоню с полицией и разбил 12 авто

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом водитель, скрываясь от полиции, устроил смертельное ДТП.

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