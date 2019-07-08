В Киеве пьяный разбил 5 авто и бросался с ножом на их владельцев: фото

В Киеве пьяный водитель врезался на машине в пять автомобилей, а после начал бросаться на их владельцев с ножом.

Инцидент произошел в Подольском районе, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Мужчина заехал во двор на ул. Оболонской, где и разбил припаркованные автомобили.

Владельцы авто, услышав сигнализации своих машин, выбежали на улицу и попытались задержать водителя, но он хотел скрыться.

Нож Facebook "Киев Оперативный"

Водитель Facebook "Киев Оперативный"

"Жители подбежали к нему и пытались достать его из авто, но он выбежал к ним с ножом", – уточнили в соцсети.

Как писал OBOZREVATEL, 3 июля в центре Киева произошла драка с поножовщиной. Компания посетителей кафе отказалась платить по счету и напала на охранников.

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