"В 17 раз выше нормы!" В Киеве пьяный отец разъезжал по улицам с младенцем

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения с младенцем в автомобиле разъезжал по улицам города.

Правоохранители получили вызов от женщины, которая увидела, как мужчина с ребенком сел за руль Volkswagen и уехал. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инспекторы обнаружили указанное транспортное средство на улице Николая Ушакова, а во время общения с водителем заметили у него признаки алкогольного опьянения.

В Киеве пьяный отец разъезжал по улицам с младенцем Патрульная полиция Киева

Они предложили мужчине пройти тест на "Драгер". Прибор показал – 3.36%, что почти в 17 раз превышает допустимую норму.

В салоне авто был младенец, жизнь которого, как и других участников дорожного движения, 33-летний отец подвергал опасности.

На мужчину патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП, а также сообщили о ситуации сотрудникам ювенальной превенции. На место происшествия прибыла жена водителя, которая забрала дочь.

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения с младенцем в автомобиле разъезжал по улицам города Патрульная полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября в Днепровском районе Киева, на проспекте Гагарина автомобиль Volkswagen Golf попал в ДТП. Он ехал на большой скорости, "вылетел" на газон и перевернулся. В салоне находились двое парней и девушка – все с признаками алкогольного опьянения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!