В Киеве пьяная виновница ДТП устроила копам скандал, драку и раздевание. Фото

Криминал 13:02, 19.07.2020 Обновлено: 13:21, 19.07.2020

В субботу, 18 июля, пьяная женщина на автомобиле Peugeot устроила ДТП на парковке Мегамаркета по улице Антоновича.

Как сообщается в Facebook dtp.kiev.ua, женщина врезалась в другое авто (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После прибытия полиции она устроила скандал с дракой и раздеванием.

Правоохранителям пришлось надеть на женщину наручники.

Прибывший на место муж нарушительницы пообещал ее держать, чтобы успокоить.

В Киеве женщина устроила скандал с дракой и раздеванием
Facebook\dtp.kiev.ua
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Боярка под Киевом девушка за рулем джипа Ford протаранила шесть припаркованных автомобилей.

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