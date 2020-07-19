В Киеве пьяная виновница ДТП устроила копам скандал, драку и раздевание. Фото

В субботу, 18 июля, пьяная женщина на автомобиле Peugeot устроила ДТП на парковке Мегамаркета по улице Антоновича.

Как сообщается в Facebook dtp.kiev.ua, женщина врезалась в другое авто (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После прибытия полиции она устроила скандал с дракой и раздеванием.

Правоохранителям пришлось надеть на женщину наручники.

Прибывший на место муж нарушительницы пообещал ее держать, чтобы успокоить.

В Киеве женщина устроила скандал с дракой и раздеванием Facebook\dtp.kiev.ua

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Боярка под Киевом девушка за рулем джипа Ford протаранила шесть припаркованных автомобилей.