В Киеве пьяная виновница ДТП устроила копам скандал, драку и раздевание. Фото
В Киеве пьяная женщина устроила ДТП на парковке.
В субботу, 18 июля, пьяная женщина на автомобиле Peugeot устроила ДТП на парковке Мегамаркета по улице Антоновича.
Как сообщается в Facebook dtp.kiev.ua, женщина врезалась в другое авто (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
После прибытия полиции она устроила скандал с дракой и раздеванием.
Правоохранителям пришлось надеть на женщину наручники.
Прибывший на место муж нарушительницы пообещал ее держать, чтобы успокоить.
В Киеве женщина устроила скандал с дракой и раздеванием Facebook\dtp.kiev.ua
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Боярка под Киевом девушка за рулем джипа Ford протаранила шесть припаркованных автомобилей.
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