Главная Новости
25 февраля • обновлено в 13:19
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким: первые фото

2.9т
Читать материал на украинском

Во вторник, 25 февраля, в Киеве началось прощание с медиаменеджером Сергеем Старицким, которого нашли застреленным в доме экс-министра Леонида Кожары.

Об этом сообщила ТСН. Служба опубликовала фото с церемонии (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Так, попрощаться со Старицким пришло несколько сотен человек. Мужчину похоронят на Берковецком кладбище.

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким

ТСН

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким

ТСН

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким

ТСН

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chekurda Taras
Chekurda Taras
Земля пухом
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Cachko Elena
Cachko Elena
все из-за пьянки и баб у мужиков, бабы и пьянство-зло...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги