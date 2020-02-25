В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким: первые фото

Во вторник, 25 февраля, в Киеве началось прощание с медиаменеджером Сергеем Старицким, которого нашли застреленным в доме экс-министра Леонида Кожары.

Об этом сообщила ТСН. Служба опубликовала фото с церемонии (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Так, попрощаться со Старицким пришло несколько сотен человек. Мужчину похоронят на Берковецком кладбище.

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким ТСН

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким ТСН

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким ТСН

В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким ТСН

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