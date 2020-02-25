В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким: первые фото

Во вторник, 25 февраля, в Киеве началось прощание с медиаменеджером Сергеем Старицким, которого нашли застреленным в доме экс-министра Леонида Кожары.
Об этом сообщила ТСН. Служба опубликовала фото с церемонии (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).
Так, попрощаться со Старицким пришло несколько сотен человек. Мужчину похоронят на Берковецком кладбище.
В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким
ТСН
В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким
ТСН
В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким
ТСН
В Киеве прощаются с застреленным у Кожары Старицким
ТСН
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением.
Погибшим оказался медиаменеджер Старицкий. В сети появились фото и видео с места загадочной гибели мужачины.
Старицкий ранее также был главой правления телеканала "Интер".
Гибель предпринимателя переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство.
OBOZREVATEL из собственных источников узнал, что бывший министр иностранных дел Украины Кожара может быть причастен к гибели медиаменеджера Старицкого.
Появилась информация о том, что Кожара и Старицкий во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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