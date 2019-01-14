В Киеве пропал солдат-срочник: опубликованы фото и особые приметы

В Киеве после выхода из воинской части пропал солдат-срочник Виктор Шадрин, 1998 года рождения. Его поиски продолжаются с 10 января.

В этот день он вышел из в/ч, расположенной в Подольском районе, и должен был отправиться на вокзал. С тех пор он не выходил на связь с близкими, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Виктор Шадрин Facebook

"У него с собой был билет до города Хмельницкий. Особые приметы: рост — 178 см, короткие волосы, слегка сутулится", — уточнили в соцсети.

Виктор Шадрин Facebook

Известно также, что в день пропажи парень имел при себе черно-синий рюкзак. Как сообщила знакомая пропавшего, Ирина, молодой человек проживает в с. Мотрунки на Хмельниччине, однако дома он не появлялся.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в конце лета 2018 года пропал несовершеннолетний Сергей Стецкий. Его объявило в розыск управление полиции Подольского района. Разыскать парня удалось спустя несколько суток.

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