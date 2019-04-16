|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В Киеве пропал подросток с татуировкой: фото и приметы

405Читать материал на украинском

В Киеве с 10 апреля разыскивают несовершеннолетнюю Ольгу Зозулю, которая ушла из дома и исчезла. Она проживает в Дарницком районе.

Фотографии пропавшей 17-летней девушки опубликовали на странице Розыска детей ГУ Нацполиции в Киеве в Facebook. На виде Ольге 19-20 лет, ее рост 165 сантиметров.

У нее среднее телосложение, темные волосы и зеленые глаза. Среди особых примет – тату на левой руке.

Новости
На Львовщине мужчина среди улицы похитил 10-летнюю девочку: объявлен розыск
Пропавшая девушка

Пропавшая девушка

Розыск детей ГУ Нацполиции в Киеве

"В день исчезновения была одета в темные пальто, брюки и ботинки", – уточнили в полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве пропал Артур Коваль, 1986 года рождения. 15 февраля он вышел с работы, после чего связь с ним оборвалась.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения