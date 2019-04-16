В Киеве пропал подросток с татуировкой: фото и приметы

В Киеве с 10 апреля разыскивают несовершеннолетнюю Ольгу Зозулю, которая ушла из дома и исчезла. Она проживает в Дарницком районе.

Фотографии пропавшей 17-летней девушки опубликовали на странице Розыска детей ГУ Нацполиции в Киеве в Facebook. На виде Ольге 19-20 лет, ее рост 165 сантиметров.

У нее среднее телосложение, темные волосы и зеленые глаза. Среди особых примет – тату на левой руке.

Пропавшая девушка Розыск детей ГУ Нацполиции в Киеве

"В день исчезновения была одета в темные пальто, брюки и ботинки", – уточнили в полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве пропал Артур Коваль, 1986 года рождения. 15 февраля он вышел с работы, после чего связь с ним оборвалась.

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