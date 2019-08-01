В Киеве пропал несовершеннолетний парень: фото и приметы

В Соломенском районе Киева исчез несовершеннолетний парень Дмитрий Зубарев 2003 года рождения.

Об этом сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЗАО Киевстар" в Facebook. Правоохранители разыскивают подростка.

На вид Зубареву 16 лет, рост – 175 см. Парень худощавого телосложения, носит очки, у него темно-русые, короткие волосы.

Дмитрий Зубарев Facebook/Розыск детей ГУНП в г. Киеве

Он был одет в бежевые шорты, темную футболку, кепку цвета "хаки" и коричневые кожаные сандалии, имел поясную сумку-барсетку серого цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Петрушки (Киево-Святошинский район, Киевская область) исчез 10-летний Даниил Лутюк. 31 июля мальчик ушел с территории домовладения на улице Леси Украинки в неизвестном направлении – его местонахождение неизвестно.

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