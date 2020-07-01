Задержанный на взятке киевский прокурор выбирал Mercedes за $90 тысяч. Видео

Дарья Дурова Криминал 19:07, 1.07.2020

Задержанный по подозрению во взятке в $100 тысяч киевский прокурор Святослав Мазурик перед передачей денег несколько раз посещал автосалон Mercedes-Benz, а его жена подписала предварительный договор покупки машины.

Документ на внедорожник Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC стоимостью около $90 тысяч долларов (почти 2,4 миллиона гривен) был подписан в день перед задержанием. Об этом сообщило "Слідство.Інфо", в распоряжении которого оказались записи камер наблюдения с киевского автосалона (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Подозреваемый.
Скрин видео "Слідство.Інфо"

На датированном 31-м мая ролике видно, как похожий на Мазурика мужчина (в синей кепке), а также похожая на жену прокурора Наталью Мазурик женщина (в бежевой кепке) осматривали автомобили.

Спустя несколько дней, как свидетельствуют записи с камер, похожий на Мазурика человек в темном костюме снова посетил автосалон. Договор был подписан от имени жены 3 июня.

Автосалон Mercedes-Benz.
Скрин видео "Слідство.Інфо"
Договор купли-продажи автомобиля.
Источник: Слідство.Інфо
Счет на приобретение авто.
Источник: Слідство.Інфо

Сам Мазурик в комментарии журналистам отрицал, что брал взятку. "Я ничего, никакие деньги не брал", – заявил он и отказался дальше что-то комментировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокурора Киевской местной прокуратуры №6 (Печерский район) поймали на взятке 4 июня. По данным следствия, подозреваемый требовал деньги от представителя банковского учреждения за закрытие уголовного производства. Также он обещал дальнейшее "кураторство" деятельности банка.

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