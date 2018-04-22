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В Киеве произошло жуткое ДТП с ребенком

1.4т

В Деснянском районе Киева 10-летний мальчик получил серьезные травмы, попав под колеса автомобиля.

Как рассказали "Обозревателю" медики, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Николая Закревского, 41. В результате ребенок получил открытый перелом левой голени и был доставлен в детскую клиническую больницу №2.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Отметим, что рядом с местом происшествия установлен предупреждающий знак 1.33 Правил дорожного движения Украины "Дети".

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Место происшествия

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Место происшествия

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Как сообщал "Обозреватель", 17 апреля в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, в результате чего погибли 9 человек.

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