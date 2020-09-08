В Киеве пьяный водитель сбил курьера и притворился свидетелем. Видео

Дарья Дурова Криминал 00:26, 9.09.2020

В Киеве 8 сентября водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил курьера службы доставки еды Raketa, который ехал на мопеде.

Как сообщил "Киев Оперативный" в Telegram, авария случилась на перекрестке улиц Тихого и Гетьмана (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пострадавший госпитализирован с переломом бедра. Тест на драгере водителя машины показал 2,15 промилле.

Предварительно, водитель Chevrolet выскочил на запрещающий сигнал светофора и сбил курьера, после чего проехал метров 500.

"Когда на место прибыли правоохранители, он вышел к ним и теперь притворяется свидетелем, типа не он был за рулем", – сказано в сообщении.

Источник видео – "Киев Оперативный"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 8 сентября на проспекте Лобановского произошла авария с участием двух автомобилей. После столкновения один из них вылетел на тротуар и сбил женщину.

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