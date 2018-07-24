В Киеве авто влетело в людей на тротуаре: появились первые фото и видео с места смертельного ДТП

В Киеве рядом со ст. м. "Дорогожичи" 24 июля произошло смертельное ДТП при участии нескольких автомобилей и пешеходов.

По предварительной информации, сначала столкнулись машины, а потом они отлетели в прохожих. Один из них погиб на месте, еще трое травмированы сообщили в Instagram dtp.kiev.ua.

"На месте работает патрульная полиция и несколько бригад скорой. Выжившие в тяжёлом состоянии, их готовят к госпитализации", ― отметили в соцсети.

В группе "Киев Оперативный" в Facebook уточнили, что авария произошла на перекрестке улиц Мельникова и Телиги. Столкнулись автомобили Nissan и Renaut.

"Renault отбросило на пешеходную зону. В это время там находились люди. Увы, по предварительной информации, один пешеход погиб на месте", ― отметили в соцсети.

Также появилось первое видео с места смертельной аварии.

Как писал OBOZREVATEL, в июле в Украине произошло большое количество смертельных аварий, унесших жизни десятков людей. Участниками ДТП часто становились маршрутки, что побудило власти страны ввести массовый контроль за перевозчиками.

Отныне в случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров транспортные средства будут конфисковать. Также, если у автобуса будет обнаружена лицензия, но он при этом незаконно переоборудован из грузового в пассажирский ― перевозчик лишается лицензии и платит 17 тысяч гривен штрафа.