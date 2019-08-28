В Киеве произошло разбойное нападение: фото с места происшествия

В Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на пункт по обмену валют, после чего скрылись с места происшествия.

Преступление случилось 28 августа около 15:00 на проспекте Голосеевский, сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия.

Известно, что преступники скрылись на легковом автомобиле BMW с номером AI 2111 HK. Все обстоятельства нападения на данный момент устанавливаются. На место выехали криминалисты, следственно-оперативная группа, и частная охранная фирма.

Разбой в Киеве

Разбой в Киеве

Разбой в Киеве

Нападение произошло на проспекте Голосеевский Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в Деснянском районе Киева злоумышленники ограбили ювелирный магазин. В помещение преступник зашел с оружием, и потребовал у продавцов не оказывать сопротивления.

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