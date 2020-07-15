Новое смертельное ДТП на Старообуховской трассе: в полиции уточнили данные

Кирилл Лютый Криминал 21:25, 15.07.2020 Обновлено: 21:43, 15.07.2020

В результате нового ДТП на Старообуховской трассе, которое произошло в среду, 15 июля, скончались два человека.

Как сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Киеве, об аварии стало известно около 15 часов. Предварительно, водитель Toyota столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении.

Водитель Toyota и пассажир Volkswagen скончались на месте. Водителя второго авто доставили в больницу с телесными повреждениями.

Правоохранители решают вопрос относительно открытия уголовного производства.

Как писал OBOZREVATEL, 12 июля на Старообуховской трассе в результате ДТП скончались четверо человек: мужчина с женщиной и двое детей. Еще одного ребенка госпитализировали.

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