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В Киеве во время обмена валют произошло нападение: бандиты забрали 800 тыс.

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Криминал
4,1 т.

  • 7 июля в Шевченковском районе Киева произошел грабеж

  • Мужчина решил продать доллары, но не захотел идти в банк

  • Во время встречи с "заказчиками" у него вырвали рюкзак

обмен валюк Киев

Во время обмена валют в Киеве произошло ограбление.

В Шевченковском районе Киева неизвестный вырвал у киевлянина рюкзак с крупной суммой.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников. Преступление произошло днем 7 июля на проспекте Победы.

ЧП произошло на проспекте Победы в Киеве

ЧП произошло на проспекте Победы в Киеве Google Maps

Выяснилось, что 34-летний мужчина решил обменять 30 тысяч долларов (более 800 тыс. грн). Однако не захотел это сделать, например, в отделении банка, а нашел "подходящий вариант" на сайте finans.ua.

Предложения о покупке и продаже валюты на специализированном сайте

Предложения о покупке и продаже валюты на специализированном сайте Скриншот

Далее он созвонился с человеком, который был готов купить у него доллары и договорился о встрече. К условленному месту на пр. Победы подъехала серая Тoyota Corolla.

Грабеж произошел белым днем на проспекте Победы

Грабеж произошел белым днем на проспекте Победы Google Maps

Киевлянин сел в автомобиль, в котором находились двое мужчин, а потом один из них вырвал у "клиента" рюкзак и побежал в сторону парка. Второй (судя по всему, сообщник), начал убеждать жертву, что он ни при чем, а потом уехал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве бандиты в масках и с молотками отобрали на дороге почти миллион гривен. Также в последнее время возросло количество грабежей – нападают на женщин и забирают даже продукты.

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