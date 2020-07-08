В Киеве во время обмена валют произошло нападение: бандиты забрали 800 тыс.
7 июля в Шевченковском районе Киева произошел грабеж
Мужчина решил продать доллары, но не захотел идти в банк
Во время встречи с "заказчиками" у него вырвали рюкзак
Во время обмена валют в Киеве произошло ограбление.
В Шевченковском районе Киева неизвестный вырвал у киевлянина рюкзак с крупной суммой.
Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников. Преступление произошло днем 7 июля на проспекте Победы.
ЧП произошло на проспекте Победы в Киеве Google Maps
Выяснилось, что 34-летний мужчина решил обменять 30 тысяч долларов (более 800 тыс. грн). Однако не захотел это сделать, например, в отделении банка, а нашел "подходящий вариант" на сайте finans.ua.
Предложения о покупке и продаже валюты на специализированном сайте Скриншот
Далее он созвонился с человеком, который был готов купить у него доллары и договорился о встрече. К условленному месту на пр. Победы подъехала серая Тoyota Corolla.
Грабеж произошел белым днем на проспекте Победы Google Maps
Киевлянин сел в автомобиль, в котором находились двое мужчин, а потом один из них вырвал у "клиента" рюкзак и побежал в сторону парка. Второй (судя по всему, сообщник), начал убеждать жертву, что он ни при чем, а потом уехал.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве бандиты в масках и с молотками отобрали на дороге почти миллион гривен. Также в последнее время возросло количество грабежей – нападают на женщин и забирают даже продукты.