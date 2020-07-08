В Киеве во время обмена валют произошло нападение: бандиты забрали 800 тыс.

Во время обмена валют в Киеве произошло ограбление.

В Шевченковском районе Киева неизвестный вырвал у киевлянина рюкзак с крупной суммой.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников. Преступление произошло днем 7 июля на проспекте Победы.

ЧП произошло на проспекте Победы в Киеве Google Maps

Выяснилось, что 34-летний мужчина решил обменять 30 тысяч долларов (более 800 тыс. грн). Однако не захотел это сделать, например, в отделении банка, а нашел "подходящий вариант" на сайте finans.ua.

Предложения о покупке и продаже валюты на специализированном сайте Скриншот

Далее он созвонился с человеком, который был готов купить у него доллары и договорился о встрече. К условленному месту на пр. Победы подъехала серая Тoyota Corolla.

Грабеж произошел белым днем на проспекте Победы Google Maps

Киевлянин сел в автомобиль, в котором находились двое мужчин, а потом один из них вырвал у "клиента" рюкзак и побежал в сторону парка. Второй (судя по всему, сообщник), начал убеждать жертву, что он ни при чем, а потом уехал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве бандиты в масках и с молотками отобрали на дороге почти миллион гривен. Также в последнее время возросло количество грабежей – нападают на женщин и забирают даже продукты.