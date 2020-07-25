В Киеве произошло масштабное ДТП с грузовиком: сообщают о пострадавших. Фото и видео
В Киеве на Броварском проспекте в субботу, 25 июля, произошло масштабное ДТП с участием грузовика. Предварительно, есть пострадавшие.
Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, отметив, что инцидент случился недалеко от птицефабрики (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Броварском проспекте, возле птицефабрики: легковой автомобиль протаранил грузовик и отправил его в билборд", – говорится в посте.
О пострадавших также написали на странице "Киев оперативный" в Facebook. Там отметили, что авария произошла в направлении Броваров.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля в Киевской области в селе Семиполки столкнулись автобус, грузовик и легковушка. В результате ДТП есть погибший и травмированные.