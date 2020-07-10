В Киеве таксист влетел в грузовик и разбился насмерть: видео с места ДТП

В Киеве в пятницу, 10 июля, произошло ДТП, в котором погиб водитель такси.

Авария случилась на съезде с Богатырской в сторону Вышгорода, передает "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Предварительно, водитель такси "Non stop" на высокой скорости врезался в припаркованный грузовик. В результате он получил смертельные травмы и погиб на месте инцидента.

Как видно на видео очевидца, легковая машина после столкновения сильно "помялась".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Вишневом Киевской области водитель автомобиля Ford сбил молодую женщину с малолетним ребенком на руках и коляской, которых не заметил на пешеходном переходе.