В Киеве произошло жесткое ДТП с такси Uber: фото и видео с места аварии

В Киеве на мосту Метро, возле станции "Гидропарк", 18 ноября произошло жесткое ДТП с участием такси Uber.
В результате аварии пострадал человек. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По предварительной информации, автомобиль Skoda (такси Uber) вылетел на встречную полосу – прямо в авто Nissan. Из-за столкновения водителя Nissan зажало в салоне машины. Пострадавший находился в сознании.
В Киеве произошло жесткое ДТП с такси Uber
Dtp.kiev.ua
На место прибыла скорая и полицейские. Детали происшествия и причины столкновения будут установлены позже.
В Киеве на мосту Метро, возле станции "Гидропарк", 18 ноября произошло жесткое ДТП с участием такси Uber
Dtp.kiev.ua
В результате аварии пострадал человек
Dtp.kiev.ua
В Киеве на мосту Метро, возле станции "Гидропарк", 18 ноября произошло жесткое ДТП с участием такси Uber
Dtp.kiev.ua
В результате аварии пострадал человек
Dtp.kiev.ua
В Киеве на мосту Метро, возле станции "Гидропарк", 18 ноября произошло жесткое ДТП с участием такси Uber
Dtp.kiev.ua
В результате аварии пострадал человек
Dtp.kiev.ua
В Киеве на мосту Метро, возле станции "Гидропарк", 18 ноября произошло жесткое ДТП с участием такси Uber
Dtp.kiev.ua
В результате аварии пострадал человек
Dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева 17 ноября пьяный водитель такси Uber (авто марки Skoda) совершил сразу несколько ДТП. В результате одной из аварий пострадала беременная женщина.
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