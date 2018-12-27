В Киеве такси перевернулось на крышу: пострадал ребенок. Фото с места ЧП

В Киеве неподалеку от метро "Выдубичи" произошла авария с перекидыванием авто на крышу. ЧП случилось после того, как таксист Daewoo подрезал автомобиль Hyundai, но не справился с управлением и перевернулся.

Как сообщил корреспондент ObozTV с места происшествия, в салоне такси находилась женщина с дочерью 2015 года рождения (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Сильнее всего пострадал ребенок — у него, по предварительным данным, черепно-мозговая травма. Ее госпитализировали. Таксиста отправили на экспертизу, которая покажет, был ли у него алкоголь в крови", — сообщил корреспондент.

ДТП на Выдубичах

ДТП на Выдубичах

Место аварии

Авария произошла при повороте на Южный мост. Второй водитель-участник ДТП значительных повреждений не получил, как и пассажир в его машине.

Авто перевернулось

Такси попало в ДТП

Такси попало в ДТП

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 27 декабря водитель легкового Audi столкнулся с грузовиком и отбойником, после чего скрылся с места ДТП на попутном авто. При этом беглец оставил все документы и удостоверения личности в разбитой машине.