В Киеве произошло ЧП в троллейбусе с пассажирами: есть пострадавшие

В Соломенском районе Киева в троллейбусе №3 произошло чрезвычайное происшествие, в ходе которого был травмирован пассажир. В сети появилась противоречивая информация о случившемся: одни утверждают, что ранения были получены в результат ДТП, другие — что от нападения.

Как сообщили в Telegram "Киев Оперативный", причиной ЧП стало то, что общественный транспорт "подрезал" неизвестный автомобилист. Троллейбус резко затормозил, а пассажир выбил головой стекло.

"Неизвестный автомобиль подрезал отъезжающий от остановки троллейбус №3. Один из пассажиров, в результате резкого торможения троллейбуса, пробил головой стекло и начал истекать кровью", — пояснили в соцести.

Telegram "Киев Оперативный"

Другой версией является умышленное нападение женщины на пассажира. Она якобы накинулась на мужчину в салоне троллейбуса с ножом, ранила его и сбежала, пишет ТСН.

Троллейбус №3 курсирует от станции "Дворец спорта" до железнодорожного массива. По состоянию на 11:25 задержек в рейсах транспорта нет.

Маршрут 3-го троллейбуса wikiroutes.info

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 9 декабря автомобиль патрульной полиции Toyota Prius врезался в троллейбус. По предварительным данным, на пустой ночной дороге водитель автомобиля не справился с управлением и на полном ходу влетел в общественный транспорт, который направлялся в депо.