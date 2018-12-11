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/Криминал

''Выстрелил в колено и голову'': в Киеве произошла потасовка из-за обвинения в краже

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В Киеве, на ул. Анны Ахматовой, 11 декабря произошла потасовка со стрельбой. По предварительным данным, конфликт возник между тремя мужчинами из-за обвинения в краже.

Драка началась возле пункта приема вторсырья, сообщили в группе "Киев Оперативный". Вначале к двум мужчинам, Сергею и Ивану, подбежал уборщик из соседнего двора и обвинил их в краже его бумаги (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Они начали это отрицать, разгорелся скандал. В результате дворник брызнул из газового баллончика в Ивана. За него вступился его товарищ, в которого дворник совершил два выстрела из неустановленного оружия, в колено и голову. Сергей потерял много крови, но от госпитализации отказался", — сообщили детали в соцсети.

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''Выстрелил в колено и голову'': в Киеве произошла потасовка из-за обвинения в краже

Скриншот

''Выстрелил в колено и голову'': в Киеве произошла потасовка из-за обвинения в краже

Скриншот

Предположительно, выстрелы были сделаны из травматического оружия, поскольку пострадавшие не нуждались в экстренной госпитализации.

Как писал OBOZREVATEL, 10 декабря в Киеве, возле общежитий КПИ произошла драка со стрельбой. В результате конфликта пострадали несколько студентов. Причиной стал спор между двумя компаниями, который перерос в потасовку с применением газовых баллончиков и оружия.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Зараз ми вже стали жити як европейцi, бо здобули прямо на майданi справжню волю..", - А. Парубiй ))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
У нас каждый дворник со стволом! Кацапия, трепещи!
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