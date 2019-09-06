В Киеве произошла стрельба в троллейбусе с людьми: нападающего задержали

В пятницу утром, 6 сентября, в Голосеевском районе Киева неизвестный устроил стрельбу в троллейбусе с людьми.

Как сообщили источники "Цензор.НЕТ" в правоохранительных органах, нападение произошло в 08:50 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В троллейбусе маршрута №40к возник конфликт между пассажирами. В итоге мужчина произвел выстрелы из оружия, причинив ранения грудной клетки двум пассажирам, и убежал. Правоохранители начали розыск правонарушителя.

В Киеве произошла стрельба в троллейбусе с людьми Полиция Киева

Вскоре стало известно о задержании стрелка. Мужчину заметил внимательный киевлянин, который вызвал полицию.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, следователи Голосеевского УП квалифицировали событие, которое произошло на улице Федорова, как хулиганство.

Правоохранители установили, что между двумя пассажирами возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в оппонента.

На остановке он вышел из салона, но другой пассажир догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений злоумышленник совершил еще три выстрела в мужчину, защищавшего потерпевшего, и скрылся.

Очевидцы предоставили приметы правонарушителя: он был одет в куртку песочного цвета, джинсы и имел черный рюкзак.

"Двух пострадавших, 28-ми и 43-х лет, госпитализировали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает", – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Мужчина совершил несколько выстрелов из оружия Полиция Киева

Он ранил двух человек Полиция Киева

Место ЧП Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве возле метро "Голосеевская" 20 августа произошла стрельба, в результате которой серьезно пострадали три человека, еще пятеро получили незначительные повреждения.

В тот же день в Днепровском районе города произошел конфликт между пешеходом и водителем. Второй решил окончить спор и начал стрельбу посреди улицы.

Также в Киеве в ночь на 2 сентября в одном из кафе на ул. Константиновской произошел конфликт со стрельбой. Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами заведения.

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