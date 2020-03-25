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25 марта • обновлено в 19:32
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/ Криминал

В Киеве произошла стрельба с пострадавшим. Фото 18+

2.2т
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В Днепровском районе Киева, на улице Николая Кибальчича, 25 марта произошла стрельба, в результате которой пострадал человек.

До приезда полиции свидетели уже успели совершить самосуд над подозреваемым. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"На линию 102 поступил вызов о том, что на Кибальчича, 7, стрельба. Пока приехала полиция, вместе с "Муниципальной вартой" местные жители уже хорошенько усмирили "стрелка", надавав ему чуть подзатыльников. "Стрелок", в свою очередь, успел сделать пару выстрелов", – говорится в посте.

В Киеве произошла стрельба с пострадавшим

В Киеве произошла стрельба с пострадавшим

Пострадавшего забрали в карету скорой. Причины инцидента установят правоохранители.

В Киеве произошла стрельба с пострадавшим

В Киеве произошла стрельба с пострадавшим

В Киеве произошла стрельба с пострадавшим

В Киеве произошла стрельба с пострадавшим

В Киеве произошла стрельба с пострадавшим

В Киеве произошла стрельба с пострадавшим

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева, на улице Семена Скляренко, 17, возле входа в супермаркет "Сильпо" пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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