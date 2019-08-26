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В Киеве произошла стрельба посреди улицы, есть пострадавший

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В Киеве сотрудник прокуратуры во время дорожного конфликта выстрелил в ногу своему оппоненту, который угрожал ему бейсбольной битой.

По данным OBOZREVATEL, 26 августа в 14.20 в Дарницком районе между заместителем руководителя Киевской городской прокуратуры №2 Дарницкого района Субботиным, 1980 г.р., и местным жителем Задьорой, 1973 г.р., возникла ссора на дороге по поводу первоочередности проезда автомобилей.

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Во время конфликта Задьора угрожал битой Субботину. Последний, в свою очередь, выстрелом из зарегистрированного спецсредства "Сафари", предназначенного для стрельбы резиновыми пулями, ранил Задьору в ногу. Медицинская помощь пострадавшему была оказана без госпитализации.

В Киеве произошла стрельба посреди улицы, есть пострадавший

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 августа в Днепровском районе Киева произошел конфликт между пешеходом и водителем, в результате водитель открыл стрельбу посреди улицы.

  • В ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро "Голосеевская" произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Правоохранители задержали пятерых участников события.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Тег
стрельба
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Украинацеевропа)))))))))))
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