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/Криминал

Шампанским по голове: в Киеве возле АЗС произошла массовая драка

1.3тЧитать материал на украинском

В Киеве ночью 15 января возле автозаправочной станции возникла массовая драка, участниками которой стали шестеро мужчин.

Конфликт начался еще в одном из пабом, а после этого компания вышла "освежиться" на улицу, где и пустили в ход кулаки, палки и даже стеклянные бутылки, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. 18+).

"Работники заправки рассказали, что сначала в помещение зашел мужчина и попросил вызвать медиков и полицию, у него было окровавленное лицо. Все это время остальные продолжали драться. Через несколько минут на заправку зашел еще один человек с разбитой головой, после чего он потерял сознание и упал на пол", — сообщили детали в СМИ.

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Место драки

Место драки

"Информатор"

На палке были следы крови

На палке были следы крови

"Информатор"

Именно у него медики диагностировали самые серьезные повреждения — открытую черепно-мозговую травму. По предварительным данным, удар был нанесен бутылкой шампанского.

Бутылку нашли на месте драки

Бутылку нашли на месте драки

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в Киеве возле станции метро "Лесная" произошла драка со стрельбой. Одного из пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

Конфликт возник между двумя компаниями нетрезвых мужчин. Вначале началась драка, а потом один из ее участников несколько раз выстрелил в оппонента из пневматического оружия.

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Место
УкраинаКиев
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
А че гранаты с собой ни у кого не было?
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