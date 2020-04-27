В Киеве на Чоколовском бульваре произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Skoda на скорости врезалась в Hyundai, отчего первое авто отбросило в Volkswagen. Затем Skoda и Volkswagen влетели в припаркованные автомобили, сообщает "Киев оперативный" в Facebook со ссылкой на очевидца аварии (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Telegram-канале "DTP KIEV INFO" уточняется, что после столкновений Skoda врезалась в столб. Спасатели доставали водителя 15 минут, он в тяжелом состоянии.

На месте аварии создалась небольшая пробка.

Правоохранители выясняют причины, на месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля под Киевом произошло масштабное ДТП из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей.

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