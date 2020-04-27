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28 апреля • обновлено в 00:12
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/ Криминал

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести авто. Фото и видео

1.7т
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В Киеве на Чоколовском бульваре произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Skoda на скорости врезалась в Hyundai, отчего первое авто отбросило в Volkswagen. Затем Skoda и Volkswagen влетели в припаркованные автомобили, сообщает "Киев оперативный" в Facebook со ссылкой на очевидца аварии (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Skoda протаранила шесть авто и превратилась в хлам: в Киеве произошло масштабное ДТП

В Telegram-канале "DTP KIEV INFO" уточняется, что после столкновений Skoda врезалась в столб. Спасатели доставали водителя 15 минут, он в тяжелом состоянии.

На месте аварии создалась небольшая пробка.

Правоохранители выясняют причины, на месте работает следственно-оперативная группа.

Skoda протаранила шесть авто и превратилась в хлам: в Киеве произошло масштабное ДТП
Skoda протаранила шесть авто и превратилась в хлам: в Киеве произошло масштабное ДТП
Skoda протаранила шесть авто и превратилась в хлам: в Киеве произошло масштабное ДТП
Skoda протаранила шесть авто и превратилась в хлам: в Киеве произошло масштабное ДТП
Skoda протаранила шесть авто и превратилась в хлам: в Киеве произошло масштабное ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля под Киевом произошло масштабное ДТП из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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