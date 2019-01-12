В Киеве произошел взрыв в торговом центре: первые фото

В Киеве в субботу, 12 января, на улице Борщаговской в торговом центре прогремел взрыв.
Как сообщила пресс-служба столичной полиции на странице в Facebook, информация о ЧП поступила в дежурную часть около 12 часов.
В результате происшествия пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу с травмой руки.
По предварительной информации, взрыв прогремел на третьем этаже при проведении ремонтных работ.
По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажигая дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке.
Поліція Києва, Facebook
На момент взрыва в помещении не было посетителей, а всех лиц, проводивших ремонтные работы, эвакуировали.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве жительница перерезала газовый шланг в многоквартирном жилом доме, чтобы свести счеты с жизнью
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся