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/Криминал

В Киеве произошел взрыв в торговом центре: первые фото

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В Киеве в субботу, 12 января, на улице Борщаговской в ​​торговом центре прогремел взрыв.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции на странице в Facebook, информация о ЧП поступила в дежурную часть около 12 часов.

В результате происшествия пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу с травмой руки.

По предварительной информации, взрыв прогремел на третьем этаже при проведении ремонтных работ.

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По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажигая дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке.

В Киеве произошел взрыв в торговом центре: первые фото

Поліція Києва, Facebook

На момент взрыва в помещении не было посетителей, а всех лиц, проводивших ремонтные работы, эвакуировали.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве жительница перерезала газовый шланг в многоквартирном жилом доме, чтобы свести счеты с жизнью

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Место
УкраинаКиев
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Bebih Andrey
Bebih Andrey
СБУ взрывает Киев. Уже обнаружена маршрутка с гексогеном
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
В аннексированном Киеве произошел взрыв.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Слава Богу, что без жертв. "Обоз", делай адекватные заголовки, а то у меня аж сердце ёкнуло, когда прочитал…
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