В Киеве произошел взрыв в кафе: первые подробности

В Деснянском районе Киева произошел взрыв в помещении кафе Burger Sushi Point, которое находится на территории "Дарынка" возле станции метро "Лесная".

Как сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, взорвался неустановленный предмет, который находился в оставленной спортивной сумке.

Люди не пострадали. Проводится проверка, устанавливаются подробности происшествия.

Полиция Киева сообщила в Facebook, что в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Взрыв произошел на "Дарынке" Карта Google

Cкрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне. Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека.