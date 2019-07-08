В Киеве произошел взрыв: погиб мужчина. Фото 18+

В Киеве в понедельник, 8 июля, в результате взрыва гранаты погиб мужчина.
Об этом информирует пресс-служба городской полиции. Указывается, что происшествие произошло примерно в 15:20 в Святошинском районе столицы.
Погибший – житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения. Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ.
По его словам, мужчина погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.
В полиции сообщили, что взрыв произошел на улице. По вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.
Место инцидента
facebook.com/UA.KyivPolice
Место происшествия осмотрели эксперты-криминалисты, следователи пообщались со свидетелями инцидента.
Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией – самоубийство.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 3 июля в одной из квартир полицейские обнаружили тела пожилой супружеской пары.
Жильцы подъезда сообщили, что ощутили неприятный запах. Позже выяснилось, что трупы пролежали в доме некоторое время и уже начали разлагаться.
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