ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Криминал

В Киеве произошел взрыв: погиб мужчина. Фото 18+

2.6тЧитать материал на украинском

В Киеве в понедельник, 8 июля, в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

Об этом информирует пресс-служба городской полиции. Указывается, что происшествие произошло примерно в 15:20 в Святошинском районе столицы.

Погибший – житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения. Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ.

Новости
Познакомился для интима и убил: в Запорожье нашли расчлененный труп женщины

По его словам, мужчина погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.

В полиции сообщили, что взрыв произошел на улице. По вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.

Место инцидента

Место инцидента

facebook.com/UA.KyivPolice

Место происшествия осмотрели эксперты-криминалисты, следователи пообщались со свидетелями инцидента.

Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией – самоубийство.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 3 июля в одной из квартир полицейские обнаружили тела пожилой супружеской пары.

Жильцы подъезда сообщили, что ощутили неприятный запах. Позже выяснилось, что трупы пролежали в доме некоторое время и уже начали разлагаться.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Теги
фотографиисмертьвзрывНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Похоже еще один онижедеть неудачно поиграл со своей "игрушкой"!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel