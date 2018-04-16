"Титушки бьют всех!" В Киеве у дома Арбузова устроили кровавые разборки

В Киеве на улице Обуховской, 60 в Святошинском районе произошел вооруженный конфликт с титушками, в результате которого пострадало двое человек.

Об инциденте сообщил в Facebook глава "Добровольческого батальона ОУН" Николай Коханивский.

"Друзья, прямо сейчас рейдеры штурмуют общежитие по ул. Обуховской 60. Просил бы всех, кто может, подъехать там сейчас уже, титуханы бьют всех, жители защищаются как могут. Титуханов очень много. Жестоко избили добровольца ОУН Александра Рычкова "Будяка". Началась стрельба", - написал он.

По информации Национальной полиции, на месте происшествия прозвучало несколько выстрелов.

Стрельба на Святошино npu.gov.ua

Участников инцидента доставили в управление полиции для выяснения инцидента.

Стрельба на Святошино npu.gov.ua

Стрельба на Святошино npu.gov.ua

В то же время, народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что речь идет о рейдерском захвате титушками общежития для переселенцев и участников боевых действий.

Он отметил, что ранее данный дом, который первоначально был построен как элитное жилье и до Революции Достоинства принадлежал "регионалам", был продан Фондом гарантирования вкладов по заниженной цене в $120 за квадратный метр.

По словам Луценко, новые собственники уже несколько месяцев любыми способами пытаются выжить из дома переселенцев, которые официально там зарегистрированы.

"Утром около 30 человек спортивного телосложения сюда запрыгнули, начали выбрасывать тех, кто здесь живет. И соответственно пострадали люди", - сообщил нардеп.

По данным сообщества "Киев Оперативный", ранее этот дом принадлежал экс-главе НБУ Сергею Арбузову.

"Когда он бежал, дом перешел в собственность Экспобанка. А поскольку последний находится на стадии ликвидации, дом был продан фирме "Лига-Инфо". В настоящее время в доме проживают переселенцы. Так вот, сегодня юрист этой фирмы прихватив с собой три автомобиля "охраны" поехал проверять свою собственность, с целью дальнейшего ремонта здания. В середине с жителями дома произошел конфликт, в результате которого один охранник получил огнестрельное ранение, а жителю дома разбили голову", - сказано в сообщении.

Стрельба на Святошино npu.gov.ua

Стрельба на Святошино npu.gov.ua

Стрельба на Святошино npu.gov.ua

Стрельба на Святошино npu.gov.ua

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Обозреватель", под Киевом "титушки" устроили погром из-за "фейкового" ДОТа.