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/Криминал

В Киеве произошел разбой на СТО: что известно

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На станции техобслуживания в Киеве злоумышленники с оружием напали на таксиста.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступление произошло днем 6 марта на ул. Заболотного в Голосеевском районе.

По предварительной информации, к водителю такси подошли несколько человек и, угрожая пистолетом, забрали у него деньги (сумма неизвестна), а также документы.

Наши журналисты обратились в пресс-службу ГУ Нацполиции в Киеве, и попросили рассказать подробности, однако там посоветовали направить им официальный запрос.

Нападение произошло на ул. Заболотного

Нападение произошло на ул. Заболотного

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Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в Днепровском районе Киева неизвестный застрелил в салоне Mercedes 59-летнего предпринимателя Сергея Киселева. На данный момент официальной информации о задержании преступников от полиции не поступало.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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