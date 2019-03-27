В Киеве произошел пожар в колледже: студентов экстренно эвакуировали

В Киевском колледже компьютерных технологий и экономики НАУ 27 марта произошел пожар. Из здания пришлось эвакуировать всех студентов и преподавателей.
ЧП произошло около 8:15 утра на четвертом, последнем этаже здания по ул. Бориспольской. Погибших и травмированных нет, сообщили на странице столичной ГосЧС в Facebook.
"В 4-этажном корпусе столичного колледжа в аудитории произошло короткое замыкание электропроводов и возгорание. В 8:32 пожар на площади 6 кв. м. локализовали, а в 8:37 ‒ ликвидировали", ‒ сообщили спасатели.
Пожар в колледже Киева
Facebook ГосЧС в Киеве
Для тушения возгорания привлекли 20 спасателей и шесть единиц пожарной техники.
Киевский колледж компьютерных технологий и экономики НАУ
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, 15 февраля в Киеве загорелся один из корпусов НАУ. Студенты рассказали, что аварийные выходы были закрыты. Они около 30 минут ждали, пока принесут ключи и выпустят их из горящего здания, за это время все надышались угарным дымом.
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