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/Криминал

В Киеве произошел масштабный пожар: фото и видео последствий

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В сети появилось видео последствий масштабного пожара, который в ночь с 7 на 8 апреля вспыхнул в частном имении на Подоле в Киеве.

Пожар на ул. Гомельской уничтожил деревянный сарай, пристройку, летнюю кухню и одноэтажный дом. Общая площадь заняла 600 квадратных метров. Видеозапись места ЧП опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Во время тушения пожара в одном из зданий взорвались несколько газовых баллонов. В результате этого увеличилась площадь пожара. Ликвидация осложнялась захламлением территории горючими материалами", – сообщили спасатели.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

Новости
В Киеве вспыхнул мощный пожар в бизнес-центре: есть пострадавшие
Пожар на ул. Гомелськая

Пожар на ул. Гомелськая

Facebook "Киев Оперативный"

Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

В Киеве произошел масштабный пожар

В Киеве произошел масштабный пожар

Facebook "Киев Оперативный"

Пожар на Подоле

Пожар на Подоле

ГосЧС в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, в конце марта в Киеве в районе жилого массива Новобеличи вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь перекинулся и на соседние здания.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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