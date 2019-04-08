В Киеве произошел масштабный пожар: фото и видео последствий

В сети появилось видео последствий масштабного пожара, который в ночь с 7 на 8 апреля вспыхнул в частном имении на Подоле в Киеве.
Пожар на ул. Гомельской уничтожил деревянный сарай, пристройку, летнюю кухню и одноэтажный дом. Общая площадь заняла 600 квадратных метров. Видеозапись места ЧП опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Во время тушения пожара в одном из зданий взорвались несколько газовых баллонов. В результате этого увеличилась площадь пожара. Ликвидация осложнялась захламлением территории горючими материалами", – сообщили спасатели.
Пожар в Киеве
Facebook "Киев Оперативный"
Пожар на ул. Гомелськая
Facebook "Киев Оперативный"
Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
В Киеве произошел масштабный пожар
Facebook "Киев Оперативный"
Пожар на Подоле
ГосЧС в Киеве
Как писал OBOZREVATEL, в конце марта в Киеве в районе жилого массива Новобеличи вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь перекинулся и на соседние здания.
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