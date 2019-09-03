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3 сентября • обновлено в 16:05
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/ Криминал

В Киеве прохожие поймали ловкую воровку: первые фото

1.8т Читать материал на украинском

В Киеве, на проспекте Гагарина, прохожие поймали женщину, которая якобы сорвала у женщины пенсионного возраста золотую цепочку и пыталась убежать.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появились соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия сразу вызвали милицию.

Воровка в авто правоохранителей

Воровка в авто правоохранителей

Киев Оперативный

"Неравнодушные граждане задержали даму на улице Гагарина. Эта любительница легкой наживы вырвала у бабушки золотую цепочку и пыталась убежать посреди бела дня. На место сразу вызвали полицию, проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

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Воровка в авто

Воровка в авто

Киев Оперативный

Пострадавшая женщина

Пострадавшая женщина

Киев Оперативный

Золотая цепочка

Золотая цепочка

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, в ТРЦ Smart Plaza на Оболони в Киеве, мужчина с женщиной якобы дерзко похитили мобильный телефон у сотрудника магазина.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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