В Киеве прохожие поймали ловкую воровку: первые фото

В Киеве, на проспекте Гагарина, прохожие поймали женщину, которая якобы сорвала у женщины пенсионного возраста золотую цепочку и пыталась убежать.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появились соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия сразу вызвали милицию.

Воровка в авто правоохранителей Киев Оперативный

"Неравнодушные граждане задержали даму на улице Гагарина. Эта любительница легкой наживы вырвала у бабушки золотую цепочку и пыталась убежать посреди бела дня. На место сразу вызвали полицию, проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

Воровка в авто Киев Оперативный

Пострадавшая женщина Киев Оперативный

Золотая цепочка Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, в ТРЦ Smart Plaza на Оболони в Киеве, мужчина с женщиной якобы дерзко похитили мобильный телефон у сотрудника магазина.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!