В Киеве проходит суд по подозреваемым в убийстве Шеремета: все детали и видео

Марина Лисничук Криминал 12:10, 13.07.2020 Обновлено: 12:17, 13.07.2020

В Киеве 13 июля продолжились судебные заседания по делу подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлии Кузименко и Андрея Антоненко.

В частности, Печерский райсуд столицы рассматривает вопрос об изменении меры пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. Об этом сообщается на Facebook-странице Free Dr Kuzmenko (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Прокуроры подали ходатайство о приобщении двух томов материалов дела по рискам, которые предварительно не предоставлялись для ознакомления стороне защиты", – говорится в сообщении.

Суд над Кузьменко
(Facebook Free Dr Kuzmenko)

В то же время Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения и другому подозреваемому по делу Андрею Антоненко ("Риффмастеру").

Суд над Антоненко
(You-Tube Киевский апелляционный суд)

Известно, что журналистов в зал суда не пустили, зато разрешили оставить камеру. На заседании присутствуют прокуроры, сам Антоненко с адвокатами.

Заседание Киевского апелляционного суда по Антоненко
(You-Tube Киевский апелляционный суд)

Тогда как под зданием суда присутствует группа поддержки подозреваемого, в том числе его мама, жена и брат.

Антоненко в суде

Отметим, что в начале заседания председательствующий судья сообщил, что суд ранее направил запрос в Печерский райсуд с просьбой выяснить вопрос о количестве томов уголовного производства, и в прошлую пятницу в апелляционный суд из суда первой инстанции было отправлено еще один том.

Мать Андрея Антоненко
Поддержка Антоненко под стенами суда

Скриншот сообщения

(Facebook Free Dr Kuzmenko)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

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