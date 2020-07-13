В Киеве проходит суд по подозреваемым в убийстве Шеремета: все детали и видео
В Киеве 13 июля продолжились судебные заседания по делу подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлии Кузименко и Андрея Антоненко.
В частности, Печерский райсуд столицы рассматривает вопрос об изменении меры пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. Об этом сообщается на Facebook-странице Free Dr Kuzmenko (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Прокуроры подали ходатайство о приобщении двух томов материалов дела по рискам, которые предварительно не предоставлялись для ознакомления стороне защиты", – говорится в сообщении.
В то же время Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения и другому подозреваемому по делу Андрею Антоненко ("Риффмастеру").
Известно, что журналистов в зал суда не пустили, зато разрешили оставить камеру. На заседании присутствуют прокуроры, сам Антоненко с адвокатами.
Тогда как под зданием суда присутствует группа поддержки подозреваемого, в том числе его мама, жена и брат.
Отметим, что в начале заседания председательствующий судья сообщил, что суд ранее направил запрос в Печерский райсуд с просьбой выяснить вопрос о количестве томов уголовного производства, и в прошлую пятницу в апелляционный суд из суда первой инстанции было отправлено еще один том.
Скриншот сообщения
(Facebook Free Dr Kuzmenko)
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
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12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
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Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.