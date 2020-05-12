В Киеве прогремели взрывы в жилом доме: заподозрили производство наркотиков

В Киеве во вторник утром, 12 мая, произошли взрывы в квартире жилого дома.

Инцидент случился на улице Вышгородской, 24 Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Местные жители говорят, что в этой квартире делали какие-то наркотические препараты, а утром там случилось два взрыва", – говорится в посте.

В Киеве прогремели взрывы в жилом доме. Вероятно, авто подозреваемых

Очевидец заверил, что после взрывов из квартиры выбежали шесть человек, среди которых две женщины. По его словам, те сели в автомобиль Mercedes Vito темно-зеленого цвета и скрылись.

"Наши источники в правоохранительных органах подтверждают эту информацию и добавляют, что уже установили этот автомобиль и сейчас ведут его розыск, в частности с помощью камер видеонаблюдения", – добавили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева на 14-м этаже многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего пострадали два человека.

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