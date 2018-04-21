В Киеве прогремел взрыв на спортплощадке

В Киеве на ул. Пожарского в Днепровском районе произошел взрыв на спортивной площадке.

Как сообщили в управлении Нацполиции Киева, информация об инциденте поступила утром 21 апреля, жертв или пострадавших в результате происшествия нет.

"В 8:04 на линию "102" обратился мужчина, который сообщил, что в доме по ул. Пожарского в Днепровском районе услышал хлопок, похожий на взрыв", - сказано в сообщении.

На месте события взрывотехники изъяли остатки самодельного, вероятно, радиоуправляемого взрывного устройства, которые будут отправлены для проведения экспертизы.

По информации местных жителей, неизвестный предмет они заметили на металлической перекладине, который висел, прикрытый одеялом, подозрительных лиц рядом с ним не видели.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщал "Обозреватель", в ночь на 15 апреля в Киеве прогремел взрыв возле здания "Киевэнерго".