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23 октября • обновлено в 11:46
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/ Криминал

В Киеве прогремел смертельный взрыв: опубликовано видео с места трагедии

1.1т Читать материал на украинском

Пострадавшей в результате взрыва гранаты в центре Киева, который произошел 22 октября, оказалась девушка 1992 года рождения.

Она получила незначительные травмы – легкое осколочное ранение, ее жизни ничего не угрожает, сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко. Также он уточнил, что погибший от взрыва легендарный ветеран АТО Виктор Дегтярев "Сенсей" был знаком со второй жертвой.

"Они общались друг с другом рядом с офисом, потом прогремел взрыв. Есть свидетели и записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, конфликтов не было. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 – убийство двух лиц", – сообщил он.

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Крищенко также уточнил, что основная версия ЧП – неосторожное обращение с боеприпасами. В офисном помещении, где перед взрывом находились погибшие, нашли следы употребления алкоголя, а по месту жительства одного из них – еще один запал гранаты.

Виктор Дегтярев

Виктор Дегтярев

kievvlast.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, на улице Пушкинской, 34 в центре Киева вечером во вторник, 22 октября, прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Одной из жертв стал легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Юг Руси
Юг Руси
"Легенда" ушла в небытие!
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филипп филипыч
филипп филипыч
хотели послушать "мгновения, мгновения, мгновения..."
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
филипп филипыч, так что борьба еще идет за первенство))
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